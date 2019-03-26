Adalet Bakanlığı bilişim personeli alacak! İşte şartlar

Adalet Bakanlığı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı bilişim personeli alacak! İşte şartlar
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ADALET  Bakanlığı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik,  Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek  sözleşmeli bilişim personelinin öğrenim ve diğer şartları, işe alınmaları, sınav  ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri,  sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına ilişkin hususlar belirlendi.
Buna göre, işe alınacak sözleşmeli bilişim personelinde, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu'ndaki hükümlerin yanı sıra istihdam edilecekleri  pozisyonla ilgili konularda, en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren  yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul  edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Adli Bilişim Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar  Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri  Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji  Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik  Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olma  şartı aranacak.
 Yıl boyunca yapılacak alımlara ilişkin, Bakanlık tarafından genel  duyuru yapılacak.

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