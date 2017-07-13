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Adalet Bakanlığı "15 Temmuz" Bilançosunu Açıkladı

Adalet Bakanlığı, "15 Temmuz" bilançosunu açıkladı: 169 bin 13 kişiye işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklu var

Adalet Bakanlığı "15 Temmuz" Bilançosunu Açıkladı

Adalet Bakanlığı, "15 Temmuz" bilançosunu açıkladı: 169 bin 13 kişiye işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklu var

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:53
Adalet Bakanlığı "15 Temmuz" Bilançosunu Açıkladı
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ADALET Bakanlığı, 15 Temmuz bilançosunu açıkladı. Darbe soruşturmalarında 169 bin 13 kişi hakkında işlem yapıldı, 50 bin 510 tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında 169 general, 24 vali bulunuyor. 152'si asker 8 bin 87 kişi aranıyor.

TOPLAM 50 BİN 510 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, soruşturmalar kapsamında; 169 general, 7 bin 98 albay ve alt rütbeler, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı.

3 bin 46 asker, 5 bin 24 polis, 9 vali, 27 vali yardımcısı, 73 kaymakam, 39 bin 41 diğer şüpheli olmak üzere 48 bin 439 kişi hakkında ise soruşturmalar kapsamında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 10 bin 33 kişi savcılıktan, 33 bin 371 kişi de kolluk kuvvetlerinden olmak üzere 43 bin 404 kişi serbest kaldı.

152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı, 9 kaymakam, 7 bin 266 diğer şüpheli olmak üzere 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

YARGIDA 2 BİN 431 TUTUKLAMA

Yargı mensuplarından, adli ve idari yargıda görevli 2 bin 280 hakim ve cumhuriyet savcısı ile  Yargıtay'da görevli 105 üye,  Danıştay'da görevli 41 üye, Anayasa Mahkemesinde görevli 2 üye, HSYK'da görevli 3 üye olmak üzere toplam 2 bin 431 kişi tutuklandı. Adli ve idari yargıda hakkında işlem yapılan 4 bin 469 kişiden bin 216'sına adli kontrol verilirken, 88'i savcılık, 409'u kolluktan kuvvetleri tarafından serbest bırakıldı. Adli ve idari yargıda görevli 234,  Danıştay'da görevli 5,  Yargıtay'da görevli 26 kişi olmak üzere toplam 265 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Adli ve idari yargıda görevli 6 hakim ve cumhuriyet savcısının gözaltı süresi devam ediyor.

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