Adalet Bakanı Gül'den Çiftlik Bank açıklaması!

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan geri isteneceğini açıkladı

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

"TİTİZ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR"

Yargı titizlikle bu hususta çalışıyor. Vatandaşlarımızın bu konularda, sanal ortamlarda dikkatli olması gerekir. İstanbul Anadolu Başsavcılığı, ve Çiftlik Bank'ın bulunduğu yerlerde de soruşturmalar var. Titiz soruşturmalar yapılıyor. Mağdur olanların hukuki güvenceleri için çalışmalar yapılıyor. Bu gibi sanal ortamlar ya da bir anda türeyen istismarcılara fırsat vermemeliyiz. Kandırılmaya hazır olursan kandıran çıkar.

"İADESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Şikayet gelir gelmez yur dışı çıkış yasağı konuldu ancak bu vatandaşlarımız para geliyor diye şikayet etmemiş. Yasak konulduğunda kaçtığı anlaşıldı. İadesi için savcılarımız tüm takibatı yapıyor.

AF AÇIKLAMASI

Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır