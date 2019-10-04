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Adalet Bakanı duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Yargı Reformu Stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir." dedi

GÜNCEL 04.10.2019, 11:29 04.10.2019, 11:32
Adalet Bakanı duyurdu! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem
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ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir." ifadelerine yer verdi.

#Adalet Bakanı Abdülhamit Gül #Yeni Yargı Reformu Stratejisi #cinsel saldırı
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