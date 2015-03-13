Acun Ilıcalı: Erdoğan'ı seviyorum çünkü...

ACUN Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Yaşı genç olanlar bunu anlamaz. Benim yaşım yetiyor. Ben 1980 ile 2000 yılları arasını iyi hatırlıyorum. 2015'e geldiğimiz şu sürece bakarsak ve o günlerle kıyaslarsak arada büyük fark var. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetebilecek çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum." dedi.

İşte, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalardan dikkat çeken bölümler...

Siz çok pozitif karakterde birisiniz ama siyasetin dili çok ama çok sert, tabii liderlerimizin de. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üslubu da sert ne düşünüyorsunuz?

Siyaset konusunda çok konuşmayı sevmiyorum. Ben işime bakıyorum. Ama sana şunu söyleyebilirim. Ben ofisimde daha tek kişiye ne görüştesin diye sormadım. Çünkü insanların her biri ayrı görüşte olmalı. Türkiye'de aklımın almadığı konu şu: Neden insanlar herkesin kendi görüşünde olmak zorunda olduğunu hisseder? Bugün benim şirketimde bir seçim yapsak ne çıkar ben bilmiyorum. Herkesin bir fikri olmalı. Ben ülkemin de böyle olmasını istiyorum. Ben evet Cumhurbaşkanı'nı seviyorum. Ama biliyorum merak ediyorsun onu da sormadan yanıtlayayım benim TV8'i almamda etkisi olmamıştır.



"KARİYERİMDE SİYASETİN TEK BİR İZİ YOK"



Hiç beklentiniz olmadı mı Sayın Erdoğan'dan? Kariyerimde siyasete dair tek bir iz bulamazsınız. TV8'i almanızda hiç mi etkisi olmadı Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Tabii ki yok. Ben 1 share'lik kanala ciddi para verdim. Parayı verdiğim insan da Mehmet Nazif Günal. AK Parti ile bir alakası var mı yok. Mehmet Bey sağ olsun indirim de yapmadı. Bu arada, Mehmet Bey'e de ayrı bir sevgim var, beraber seyahatlere gidiyoruz. Çok iyi bir dostluğumuz var.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ SEVİYORUM"

Arada kaynamasın, Tayyip Bey de sizi çok sevdiğini söylüyor bu arada. Beni sever, çünkü benim hiçbir beklentim,çıkarım yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın liderliğini seviyorum. Yaşı genç olanlar bunu anlamaz. Benim yaşım yetiyor. Ben 1980 ile 2000 yılları arasını iyi hatırlıyorum. 2015'e geldiğimiz şu sürece bakarsak ve o günlerle kıyaslarsak arada büyük fark var. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetebilecek çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum.

Başkanlık sistemine nasıl bakıyorsunuz? Bence tartışılmalı. Halk ne diyorsa o olsun.

"BENDEN MİLLETVEKİLİ OLMAZ"

Acun Ilıcalı milletvekili olur mu? Ben milletvekillerimizi çok başarılı buluyorum. O işe çok ciddi bir mesai harcanıyor. Konsantrasyonum olmadığı için benden milletvekili olmaz.

"İLLUMİNATİCİ BİLE DEDİLER"