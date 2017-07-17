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Acılı anne, kaybolan oğlu için sokağa indi

Almanya'da 23 Haziran'dan beri haber alınamayan Türk boksörün annesi, sokaklara çıkarak oğlunu aramaya başladı, "Bahis çetesi kaçırmış olabilir." dedi

Acılı anne, kaybolan oğlu için sokağa indi

Almanya'da 23 Haziran'dan beri haber alınamayan Türk boksörün annesi, sokaklara çıkarak oğlunu aramaya başladı, "Bahis çetesi kaçırmış olabilir." dedi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:31
Acılı anne, kaybolan oğlu için sokağa indi
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ALMANYA'NIN Hamburg kentinde, 23 Haziran gününden beri haber alınamayan boksör Tunahan Keser'in annesi Hediye Keser, oğlunu boynuna astığı fotoğrafıyla arıyor.  Köln'de yaşayan anne Hediye Keser, kalabalık ortamlarda ve caddelerde dolaşarak 24 gündür kaybolan oğlunun durumuna dikkati çekmek istiyor. Polisin ve yetkililerin, oğlunun bulunması konusunda yeterince ilgi göstermediğini düşünen Hediye Keser, "Ne olur oğlumu bir an önce bulsunlar" dedi.

BAYRAM İÇİN ANNESİNE GİDECEKTİ

Profesyonel boksör olan oğlunun bahis çetesi tarafından kaçırılmış olabileceğini belirten Anne Hediye Keser şunları söyledi:
"Oğlumla kaybolduğu gün telefonla görüştük. Kız arkadaşı ile birlikte benim yanıma geleceğini söyledi. Bayram ziyaretine geleceklerdi. Kız arkadaşını da arayarak  Köln'e gideceklerini ve hazırlanmasını söylemiş. Akşam üzeri işten çıkıp kız arkadaşını alarak  Köln'e hareket edeceklerdi. Ancak kız arkadaşı hazırlandığı halde ona gitmemiş. 23 Haziran günü, akşam üzeri kayboldu. Kaybolduğu cadde kalabalık bir yer. Ama nasıl kimse görememiş anlamıyorum. Zorla kaçırsalar direnir; kolayca da kandırıp götüremezler. Tunahan herkes tarafından sevilen bir gençti. Olanları anlayamıyorum. Oğlum bizlere çok bağlıydı. İmkanı olsa mutlaka bize haber verir, bizi böyle çaresiz bırakmazdı."
ANTRENÖRÜ BACAĞINDAN VURULDU

Başarılı bir boksör olan Tunahan Keser, 23 Haziran günü Hamburg'da ringe çıkacaktı. Ancak günler kala maç iptal edildi. 23 Haziran günü saat 00.30 sularında ise, eski  Avrupa Şampiyonu ve Tunahan'ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Aynı gün, bu olaydan 17 saat sonra, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Tunahan Keser, Kollau caddesinde en son saat 17.30 sularında görüldü. Tunahan'ın Kollau Caddesi'nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede bir ize rastlanmadı. Hem antrenörü Khoren Gevor'e yapılan silahlı saldırı hem de Tunahan'ın kaybolması olayı haftalardır aydınlatılamadı.

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