Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu görebileceksiniz
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...

Acılı anne, 36 yıl önce çalınan oğluna canlı yayında kavuştu

Henüz 12'sinde gelin edilen, 13'ünde anne olan Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erol'un programında kavuştu. Anne-oğlun kavuşma anı yürekleri dağladı

Acılı anne, 36 yıl önce çalınan oğluna canlı yayında kavuştu

Henüz 12'sinde gelin edilen, 13'ünde anne olan Dilber Hanım 36 yıl önce çalınan çocuğuna Esra Erol'un programında kavuştu. Anne-oğlun kavuşma anı yürekleri dağladı

31 Mart 2018 Cumartesi 08:41
Acılı anne, 36 yıl önce çalınan oğluna canlı yayında kavuştu
banner404

1983 yılında babasının dini nikahlı evliliğinden olan ağabeylerini bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Merve ve Akile kardeşler, Cumali Tatlısu isimli kişinin ağabeylerini evlatlık verdiğini iddia etti. Aracılık yaptığı iddia edilen Cumali Tatlısu, Esra Erol'un stüdyosuna kadar geldi fakat ilk fırsatta kaçarak yayına çıkmadı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol, bir gün içinde ağabey Murat'a ulaşarak 36 yıllık hasrete son verdi.


KARDEŞLERİN KAVUŞMA ANI YÜREKLERİ DAĞLADI

Evlatlık verilen ağabey Murat, duygularını ifade ederek, "Kaderimizmiş. Cumali abi vasıtasıyla olmuş. Babaannem evlatlık verilmemi istemiş. Cumali ağabeye, 'birini bul, bulamazsan camiye bırak' demişler. O da, 'karşı komşum var, çocukları olmuyor' demiş. Satma söz konusu değil. Beni büyüten annem evlatlık olduğumu bana hiçbir zaman söylemedi. Olan hep çocuklara oluyor" dedi.


BİYOLOJİK ANNESİNE 36 YIL SONRA KAVUŞTU

Oğlundan ayrılmak istemediğini belirten acılı anne, "36 yıldır gözyaşı döküyorum. Her gece dua ettim. Bana öldü dediler; 20 sene sonra yaşadığını öğrendim. Çok aradım. Doğum yaptığımda babası cezaevindeydi. Oğlumdan ayrılmak istemedim hiçbir zaman. Her gece dua ettim bir kere göreyim diye. Çocuğumu benden aldılar. Yıllardır kan kusuyorum. 13 yaşında anne oldum hiç kimse arkamda durmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Esra ErolCanlı Yayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan kaza! Seferler durdu
Korkutan kaza! Seferler durdu
Bu haberi okumadan dışarıya çıkmayın! Hava durumu bu hafta sonu...
Bu haberi okumadan dışarıya çıkmayın! Hava durumu bu hafta sonu...
Gördüklerinize inanamayacaksınız! Tam 3 ton...
Gördüklerinize inanamayacaksınız! Tam 3 ton...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim