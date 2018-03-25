Acılı aileye haciz şoku

AĞIR yaralanan genç oyuncu tüm müdahalelere rağmen 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayda tam ve asli kusurlu olan kamyon şoförü hakkında dava açıldı. Şoför İrfan U., 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tazminat davası açıldı

Huban’ın annesi Nurcan Gülhan ve babası Efkan Öztoprak, kamyon şoförü İrfan U. ile bağlı bulunduğu şirket ve sigorta şirketi hakkında 780 bin TL maddi ve 600 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı. Anadolu Asliye Mahkemesi anne Nurcan Gülhan için 308 bin 593 TL, baba Efkan Öztoprak için de 273 bin 900 TL maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca anne ve baba için ayrı ayrı 60’ar bin TL manevi tazminata hükmetti. Kararda, ailenin istediği manevi tazminatın reddedilen 480 bin TL’lik bölümü için karşı taraf avukatına 30 bin TL vekalet ücreti yatırmasına da karar verdi. Davalı İrfan U. ve bağlı çalıştığı şirketin vekili , kararın ardından anne Nurcan Gülhan’ın banka hesabına haciz başlattı.