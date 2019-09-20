'Acil Yardım Hattı Alanya'ya geliyor'

Ramazan ÖZDEMİR

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan bu uygulama ilçelere de yayıldı. Aralarında Alanya’nın da yer alacağı Gazipaşa’dan Kaş’a kadar pek çok ilçede Acil Yardım İşbirliği protokolünün imzalanacağı duyuruldu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Üyesi Avukat Müge Gezginci, konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Gezginci, “Antalya Valiliği 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğinde kadına karşı şiddet ve çocuk istismarını önlemek amaçlı olarak Türkiye’de ilk bu genelgeyi yayınlayan Antalya Valiliğiydi. Biz de bu bağlamda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak Antalya’da bir ilke daha imza atmak istedik. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında aile içi şiddet acil yardım hattı kuruldu. Bu protokole göre de şiddet ve istismar vakalarında hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak verilecek. Bu acil yardım hattını aradığımızda da 5 dakika içerisinde güvenlik güçleri olay yerine intikal edecek. Böylelikle çok sayıda şiddet, cinayet ve istismar vakalarını önlemiş olacağız. Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Belediyesi ve diğer bütün belediyelerle görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda da diğer belediyelerle sözleşme imzalayacağız. Acil çağrı numarası ise 0212 656 96 96 ya da 0549 656 96 96" dedi.