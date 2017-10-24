Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Acil servis önünde akılalmaz olay! Doktor yaşam mücadelesi veriyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede görevli kadın doktor, başına büyük cam tablanın düşmesi sonucu ağır yaralandı

Acil servis önünde akılalmaz olay! Doktor yaşam mücadelesi veriyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede görevli kadın doktor, başına büyük cam tablanın düşmesi sonucu ağır yaralandı

24 Ekim 2017 Salı 10:44
Acil servis önünde akılalmaz olay! Doktor yaşam mücadelesi veriyor
banner404

ALINAN bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servis bölümünde nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için servis önündeki banka oturdu. 

Uzar arkadaşlarıyla sohbet ederken başına hastanenin yanındaki bir binanın son katından cam tabla düştü.

Olayda yaralanan ve aniden yere yığılan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

Görevli olduğu hastanede tedavi altına alınan Uzar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManisaDoktorTabelaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul servislerinde yeni dönem: Araca takip sistemi, şoföre rapor şartı
Okul servislerinde yeni dönem: Araca takip sistemi, şoföre rapor şartı
Muhalefetin tepki gösterdiği madde, Torba Tasarı'dan çıkarılıyor
Muhalefetin tepki gösterdiği madde, Torba Tasarı'dan çıkarılıyor
Sağlık Bakanlığı duruma el koydu! Ajan ilaç firmaları mercek altında
Sağlık Bakanlığı duruma el koydu! Ajan ilaç firmaları mercek altında

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim