Acil servis önünde akılalmaz olay! Doktor yaşam mücadelesi veriyor

Binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Olayda yaralanan ve aniden yere yığılan doktor a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

ALINAN bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servis bölümünde nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için servis önündeki banka oturdu.

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