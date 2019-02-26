Açıköğretimde şehit ve gazi aileleri için yeni düzenleme!

ANADOLU Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne dahil olanların ödediği eğitim ve öğrenim gideri, şehit ile gazilerin çocuklarından alınmıyordu. Üniversite rektörlüğü tarafından alınan kararla, terör ile 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin çocuklarının yararlandığı bu hak, "kahramanların" anne ve babalarına da tanındı.

Daha önce kayıt yaptırıp eğitim ve öğrenim giderini yatıran şehit ve gazi anneleri ile babalarının ödediği paralar da iade edilecek.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaptığı açıklamada, terör ile 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin haklarının asla ödenemeyeceğini vurguladı. Üniversite olarak şehit ve gazilerin yakınları için kanunların el verdiği ölçüde bazı imkanlar sağlamaya çalıştıklarını belirten Çomaklı, şunları dile getirdi:

"Açıköğretim Sistemi'nde eğitim ve öğretim giderleri var. Şehit çocukları söz konusu giderleri ödemeden eğitim alıyordu. Bu kapsamı şehit ve gazilerin anne ve babalarına da sağladık. Şehit ve gazileri yetiştiren, büyüten anneye ve babaya da bu imkanı getiriyoruz. Anne ve babaların da bu imkandan faydalanmasına fırsat vermek için böyle bir uygulamaya gittik."