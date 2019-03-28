Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları ne zaman?

MEB tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarına hazırlık sürüyor. AÖL öğrencileri, ikinci dönem sınavlarına nerede katılacaklarını merak ediyor. Üç oturum halinde gerçekleşecek olan açık lise sınavlarına geri sayım başladı. Peki 2019 Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman uygulanacak? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıköğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarının giriş yerleri henüz açıklanmadı. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL sınav giriş yerleri duyurulduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıkökğretim Lisesi ikinci dönem sınavları, üç oturumda uygulanacak.

6-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖL sınavlarının;

İlk oturumu 9:30

İkinci oturumu 14:00

Üçüncü oturumu 14:00