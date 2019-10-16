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Açıklama geldi! Uçuşlar yeniden başladı

Gürcistan’da geçtiğimiz aylarda yaşanan Rusya karşıtı gösteriler sonucu durdurulan Rusya’dan Gürcistan’a uçak seferleri tekrar başlatıldı.

GÜNCEL 16.10.2019, 18:30 16.10.2019, 18:34
Açıklama geldi! Uçuşlar yeniden başladı
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GEÇEN aylarda Gürcistan’da gerçekleştirilen Rusya karşıtı protestolar sebebi ile Rusya tarafından durdurulan Gürcistan seferleri yeniden başlatıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı yaptığı yazılı açıklamada, Rus S7 havayolu şirketinin tekrar Gürcistan’a uçak seferlerine başlaması yönünde izin verildiğini belirtildi. Yapılan açıklamanın ardından diğer Rus havayolu firmalarının da yakın zamanda Gürcistan’a uçuş başlatabileceği kaydedildi.
20 Haziran'da Gürcistan Parlamentosu’nda düzenlenen Gürcistan Ortodoks Parlamentolararası oturumuna liderlik eden Komünist Parti'den Rus Duma Milletvekili Ortodoks Parlamentolararası Meclis Başkanı Sergei Gavrilov'un program sırasında Gürcistan Parlamentosu Başkanının makamına oturması ülkede ciddi krizlere yol açmıştı. Bu krizden sonra ülkede aylarca devam eden protesto gösterileri düzenlenmişti.
 

#Gürcistan #Rusya
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