Açıklama geldi: Ölü sayısı 208

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolar sırasında en az 208 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, "Bu şoke edici ölü sayısı İranlı yetkililerin insan hayatına utanç verici saygısızlığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.



Luther, ölümlerden sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirterek, "İranlı yetkililerin daha önceki yasa dışı cinayetler ve protestoculara karşı keyfi güç kullanımıyla ilgili bağımsız, tarafsız ve etkili soruşturmalar yapmakta isteksiz olduklarını göstermeleri sebebiyle, sorumlulara hesap sorulmasını sağlamak için uluslararası toplumu yardıma çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada, en fazla ölü sayısının olduğu Tahran eyaletine bağlı Şehriyar kentinde onlarca göstericinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



Af Örgütü son olarak cuma günü İran'daki gösterilerde ölü sayısını 161 olarak açıklamıştı.



Söz konusu açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin", protestocuların güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği öne sürülmüştü.



ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.



Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



İran, gösterilerde ölenlerin sayısına ilişkin açıklamaları yalanlıyor



İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını iddia etmişti.



Ölü sayısının olduğundan fazla gösterildiğini iddia eden İranlı yetkili, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

