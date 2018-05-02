Açıkalın'dan 'Alanya-Sorrento' karşılaştırması

YENİ Alanya Yazarı, Diş Hekimi Feyzi Açıkalın, Güney İtalya'nın meşhur tatil kasabası Sorrento izlenimlerini 'Alanya' ile karşılaştırmalı olarak Facebook'ta yayınladı. Açıkalın "Çarşıda insanın üstüne saldıran esnaf, müşterisinin kuluncunu kıran garson yok" dedi.

Açıkalın, 'Bir Akdeniz tatil beldesi' başlığıyla paylaştığı izlenim notlarında aynen şu ifadelere yer verdi:

"Antalya benzeri falezlerinin içine oluşturdukları;

Alanya'nın uzun kumsallarının yanına bile yanaşmayacak küçük ve kalitesiz yapay plajları olan bir belde...

Ama eskiliğini korumuş; misal otelleri bile 1874'den kalma... Şehir içinde silme narenciye ağaçları var. Limon şehrin simgesi olmuş. Turistik çarşının içi limon ürünleri satan dükkanlarla dolu... Otellerdeki banyo şampuanı ve sabunlar bile limonlu... Geceleri ise bütün sokaklar Akşam Sefası ve Yasemin kokuyor...

Alanya'nın "Mehmet Hoca" limonunun daha irileri 20 TL/kg ile tabelasında "tarım turizmi" yazan dükkanlarda satılıyor.

İstisnasız herkesin elinde bir dondurma var. Alanya'nın "karlama buzlaması!" olan, meyve ile yoğurulmuş buz/kardan oluşan "Grinata" fahiş fiyata satılıyor...

İnanılmaz ama şehirde trafik ışıkları yok! Ama trafik çok düzenli ve sessiz. Meydandaki polis cep telefonu ile oynamadan aracının içinde nöbette...

Çarşıda insanın üstüne saldıran esnaf, müşterisinin kuluncunu kıran garson yok. Restorandaki heyecanlı maç uzayınca hesabı getirmiyor!

Eğlence yerleri pavyonlaşmamış; müzik kısık sesle dinleniyor. Sokaklarında Apaçiler dolaşmıyor.

Ve de, yine inanmayacaksınız ama alışverişte, sokakta Türkçe sese rastlanmıyor.

Tatile gelip, karşılaştırma yaparak huzursuz olmak böyle bir şey oluyor."