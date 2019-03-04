Açıkalın: Alanya'ya sahip çıkamadık

ALANYA’NIN altın rengi sahilleri kıyı erozyonuna kurban gidiyor. Uzmanlar tarafından kıyı erozyonunun en temel sebeplerinden biri olarak da yalı taşlarının kırılması gösteriliyor. Peki, Alanya bu konuya ne kadar duyarlı davranıyor?

‘YALI TAŞLARI KIYILARIN OMURGASIDIR’

Alanya’da çevreci kimliğiyle tanınan Feyzi Açıkalın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımla konuya dikkat çekti. Açıkalın ‘Yıllardır aynı fotoğraf’ başlığı ile yaptığı paylaşımında “Yaklaşık 30 yıldır yazıyorum. Bunların içinde çevre, özellikle deniz kıyısı ve kumsal katliamları ön sırayı alıyor. Çünkü deniz ve onun kıyısı, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması gereken en büyük Alanya değeri. Ama olmuyor. Özeklikle seçimler öncesi, yasaları delerek çıkar elde etme ahlaksızlığı artıyor. İmar Barışı sonrası yaylalar, meralar, kırsalın katlini; özellikle bugünlerde çarşı içinde, önündeki portakal ağaçlarını kesip yola taşarak dükkan restorasyonu yapanları görüyoruz. Adı geçen ahlaksız yapılar zaman içinde yıkılabilir, düzen sağlanır. Ama kıyının omurgası sayılan YALI TAŞLARI’nı kırarsak kumsalda erozyon başlar. Bana bunları anlatan Jeoloji profesörü Oğuz Erol ısrarla Alanya kıyısına sahip çekmemi istemişti. Olmadı hocam, olmuyor! Sizinle konuştuktan 20 yıl sonra bile aynı görüntüler şehre hakim. Kusura bakmayın, şehre sahip çıkamadık” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 13:48