Açık alanda sigara izni kavramı değişiyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının çözülmesini istediği şiddet sorununa ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şiddeti önlemeye dönük etkin bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85'e yükseltildiği standart sigara paketi uygulamasının temmuz ayında başlayacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Tütünle mücadele kapsamında başka çalımalar yapıldığına da dikkat çeken Bakan Koca, "Artık 'açık alanda sigara izni' kavramını değiştirmek istiyoruz. Sınırlanmış alanlarda, dışarıdan görülemeyecek şekilde kapatılmış, dışarı duman ve koku sızdırmayacak şekilde bir düzenleme olmalı" diye konuştu. Nargilenin, birtakım kültürel öğelerin kullanılarak, geleneksel kodlarımıza vurgu yapılarak pazarlandığına dikkat çeken Koca, "Mevzuat kapsamında bu ürünlerin kullanım alanlarını da sıkı denetimlere tabi tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda da farklı mücadele mekanizmalarını devreye alacağız" açıklamasında bulundu. Obezite ameliyatı sonrası yaşamını yitiren kişilerin ardından, geçtiğimiz aylarda obezite ameliyatlarının onay süzgecinden geçeceği belirtilmişti ve obezite ameliyatının kim tarafından hangi merkezde yapılacağına obezite merkezlerinin karar vereceği açıklanmıştı. Bu konuyla ilgili Bakan Koca, "Obezite cerrahisi uygulanacak hastaların uygunluğunun dijital sistemlerle kontrolünü sağlayacak bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Bu sisteme verileri girilmeden veya uygun verilere sahip olmayan hastaların cerrahi girişime tabi tutulmaması için gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.

"HERKESİ İLGİLENDİREN, KAMU VİCDANINI RAHATLATICI GENEL BİR DÜZENLEMENİN YAPILMASI GEREKTİĞİ KANISINDAYIM"

Sağlık çalışanlarının çözüm beklediği şiddet sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koca, "Sağlık maalesef toplumsal şiddetin yoğunlaştığı bir alan. Göreve geldiğim andan itibaren en hassasiyetle üzerinde durduğum konu bu oldu. Kutsal bildiğimiz bu görevi yaparken fedakarca çalışan, gece gündüz demeden üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına şiddeti asla kabul etmemiz mümkün değildir. Şiddet, sadece sağlıkçılara yönelik olarak değil, bütün insanlar için kabul edilemez bir durumdur. Caydırıcılık kapsamında düzenlemeler yaptık. Sağlık personeline şiddet uygulayanların şikayete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemler tekemmül etmek üzere Cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyanın tekemmül ettirilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin yerinde alınması yasal zorunluluk haline geldi. Ayrıca, belli durumlarda cezaların uygulanmadığını, ötelendiğini, paraya çevrildiğini görüyoruz. Ceza Kanunu'nda sadece sağlık çalışanlarına yönelik değil, bütün şiddet olaylarında, hırsızlık, gasp ve benzer olaylarda, herkesi ilgilendiren kamu vicdanını rahatlatıcı genel bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanısındayım" diye konuştu.

"ŞİDDETİ ÖNLEMEYE DÖNÜK ETKİN BİR EYLEM PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Koca, "Biliyoruz ki, konuya sadece bir asayiş sorunu olarak yaklaşmak ve çözümünü sadece bir noktada aramak netice vermeyecek. Şiddeti önlemeye dönük etkin bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Hasta ve sağlık personelinin buluştuğu fiziksel ortamların rehabilitasyonundan, çalışanların aşırı iş yükünün azaltılmasına, hasta hekim iletişiminin geliştirilmesinden, vatandaşların sağlık okuryazarlığını güçlendirilmesine bütün boyutlarıyla ele alarak şiddeti doğuran nedenleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu çerçevede ilk adımlar olarak tüm hastanelerimizde Hasta Hakları Yerinde Değerlendirme Ekipleri oluşturduk. Ayrıca Sağlık Çalışanlarımız için Güvenlik Rehberi hazırlanarak tüm çalışanlarımıza ulaştırıldı. Önümüzdeki dönemde Şiddet Eylem Planımızı yayınlayarak bu konuda çok daha geniş tedbirleri uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

"TELEVİZYONLARDA BUZLADIĞIMIZ GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI GERÇEK HAYATTA ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANIYOR"

Tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik tedbirleri almada kararlı bir irade sergilediklerinin altını çizen Bakan Koca, "Gerek alınan yasal tedbirler, gerekse bütün kesimlerin desteğini almış toplumsal mücadele ile tütün kullanım oranlarında ciddi düşüş sağlanmıştı. Ancak son yıllarda yeniden artış yaşandığını biliyoruz. Yeniden kararlı bir mücadele dönemine giriyoruz. Halkımızın kapalı alanlarda sigara yasağı konusundaki duyarlılığını yeniden canlandıracağız. Tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu yerlerde ihlallerin denetimi yapılmaktadır. Hatta bu konuda iller arası çapraz denetimler ile denetimler sıklaştırılmıştır. Ancak tütün yasağının işlerliğiyle ilgili bazı sıkıntıların zamanla ortaya çıktığını gördük. Öncelikle açık alan tarifinin istismar edildiğini ve aslında sigara kullanımına izin verilmeyen ortamların çeşitli yöntemlerle kanuna uydurulduğunu biliyoruz. Örneğin; açılır kapanır tavanlarla açık alan tarifi istismar ediliyor ve kapandığında açık alan tarifine uymayan alanlarda işletmeler sigara içilmesine müsaade ediyor. Ayrıca açık alan diye tarif ettiğimiz yerler işletmelerin giriş alanları ve bahçeleri. Dumansız alanda oturmak isteyen ve nüfusumuzun yüzde 70'ini oluşturan kesim oturacakları yere geçerken bu yoğun duman alanından geçerek, genellikle kapalı alanda "kendilerine ayrılan" yere oturuyorlar. Kurala uyup sınırları içerisinde sigara içirmeyen işletmelerinin kapısının önünde sigara toplulukları oluşuyor. Kaldırımdan yürüyüp geçmek isteyenler dumana maruz kalıyor. Televizyonlarda buzladığımız, gösterilmesine yasak koyduğumuz görüntülerin tamamı bu sefer gerçek hayatta çocuklarımızın gözü önünde yaşanıyor" diye konuştu.

AÇIK ALANDA SİGARA İZNİ KAVRAMI DEĞİŞİYOR!

"Artık 'açık alanda sigara izni' kavramını değiştirmek istiyoruz" açıklamasında bulunan Bakan Koca, "Sınırlanmış alanlarda, dışarıdan görülemeyecek şekilde kapatılmış, dışarı duman ve koku sızdırmayacak şekilde bir düzenleme olmalı. İçmeyen insanlarımız o dumana herhangi bir şekilde ne nefesiyle ne de gözüyle maruz kalsın istiyoruz. Artık sigaranın, tütünün insanların nazarında çekici bir yanı kalsın istemiyoruz. Diliyoruz ki sigara cazip bir şey olmasın, gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçaltında itici ve tiksindirici bir algı oluşsun" ifadesinde bulundu.

"TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN YENİ TAKTİKLERİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Tütün kullanımıyla mücadelede kararlı ve başarılı adımlar attıklarını ancak tütün endüstrisinin yeni taktikleriyle de karşılaştıklarını kaydeden Koca, son yıllarda nargilenin birtakım kültürel öğeleri kullanarak, geleneksel kodlarımıza vurgu yaparak pazarladıklarına dikkat çekti. Koca, "Bu kültürel propaganda ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Öte yandan birtakım meyve aromaları ve kokularla zararsız bir ürün algısı oluşturuyorlar. Oysa pek çok bilimsel araştırma nargilenin son derece zararlı bir tütün ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız mevzuat düzenlemesi ile tütün içersin veya içermesin nargileyi ve elektronik sigarayı tütün ürünü olarak kabul ediyoruz. Bu ürünlerin, diğer tütün ürünlerinde olduğu gibi kanunla yasaklanmış alanlarda kullanımını, her türlü reklamını, sponsorluğunu ve 18 yaşından küçüklere satışını da yasakladık. Mevzuat kapsamında bu ürünlerin kullanım alanlarını da sıkı denetimlere tabi tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda da farklı mücadele mekanizmalarını devreye alacağız" açıklamasında bulundu.

OBEZİTE CERRAHİSİ UYGULANACAK HASTALARIN UYGUNLUĞU DİJİTAL SİSTEMLERLE KONTROL EDİLECEK

"Geçtiğimiz aylarda obezite ameliyatlarının onay süzgecinden geçeceği belirtilmişti. Bunun kriterleri neler olacak" sorusuna ise Bakan Koca şu açıklamayı yaptı: "Obezite cerrahisi uygulamalarının çerçevesini belirleyen ve 2017 yılında yürürlüğe giren bir genelge mevcut. Ayrıca 2018 yılında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında açılacak obezite merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir genelgemiz daha yürürlüğe girdi. Bu genelge esaslarına göre, obezite merkezlerinde takip edilen veya tedavi gören hastalar ilgili branşların gerekli görmesi durumunda obezite cerrahisine yönlendiriliyor. Cerrahi uygulamaya farklı branşlardan oluşan heyet karar veriyor. Mevcut genelgeyi, kanıta dayalı tıp uygulamaları çerçevesinde geliştirme amaçlı çalışmalarımız sürüyor. Obezite cerrahisi uygulanacak hastaların uygunluğunun dijital sistemlerle kontrolünü sağlayacak bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Bu sisteme verileri girilmeden veya uygun verilere sahip olmayan hastaların cerrahi girişime tabi tutulmaması için gerekli tedbirleri alacağız."

"GEREKSİZ MALİYETİN ÖNÜNÜ ALACAĞIZ"

" Sağlık Bakanlığı olarak sağlığın bütün alanlarında hızla dijitalleşiyoruz" açıklamasında bulunan Koca, "Sağlık kayıtçılığında en güçlü aracımız dijitalizasyondur. Hastanelerimizin dijitalleşme seviyesini en küçük sağlık verisinin bile kayıt altına alındığı noktaya taşımayı amaçlıyoruz. E-nabız projemiz, tele-tıp uygulamalarımız, elektronik rapor, elektronik doğum raporu sistemlerimizle önemli bir mesafe kaydettik. e-Nabız Projesi yüzde 100 milli sermaye ve milli teknoloji kullanılarak dünyada sağlık alanında hizmete sunulan en kapsamlı bilişim altyapısına sahip. 9 milyona yakın vatandaşımız kullanıyor. Sağlık bilgilerinin istedikleri kadarlık kısmını, istedikleri kişi ve hekimle, istedikleri süre ile sınırlı olarak paylaşabiliyor. Vatandaşlarımız, zaman ve mekandan bağımsız olarak internet erişiminin olduğu her yerden 7/24 kayıtlarına erişebiliyor. Tetkiklerin tekrarına gerek kalmıyor. Randevu alabiliyor. Aile hekimini değiştirebiliyor. En yakın hastane, eczane bilgileri mevcut. Ambulanslarımızdan tıbbi görüntülemeye, hastane sistemlerinden hekimlerimizin özlük işlemlerine kadar her alanda hızla dijitalleşiyoruz. Var olan teknolojiyi değil; geleceğin teknolojisini öngörerek yatırımlarımızı yapıyoruz. Sistemlerimizi tamamen dijitalize ederek, hem vatandaşa hizmeti kolaylaştıracak, hem de gereksiz maliyetin önünü alacağız" dedi.