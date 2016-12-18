Acı ve öfke seli

ACI VE ÖFKE SELİ
Son saldırının ardından tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da her görüşten, her kesimden insan tek ses, tek yürek oldu, acı ve öfkelerini aktardılar, terörü lanetlediler. Antalya'daki mitinge de 20 bin kişi katıldı.
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