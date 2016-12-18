Acı ve öfke seli

KAHPELER yine durmadı, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 14 Mehmetçik şehit oldu, 54’ü asker 55 kişi yaralandı.



ACI VE ÖFKE SELİ



Son saldırının ardından tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da her görüşten, her kesimden insan tek ses, tek yürek oldu, acı ve öfkelerini aktardılar, terörü lanetlediler. Antalya'daki mitinge de 20 bin kişi katıldı.