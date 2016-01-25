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Acı hissetmiyor! Burnunu, gözünü parçaladı...

Beynindeki tümör nedeniyle 9 kez ameliyat olan 4 yaşındaki Selen Öztürk’ün sağlığı bir türlü düzelmedi

Acı hissetmiyor! Burnunu, gözünü parçaladı...

Beynindeki tümör nedeniyle 9 kez ameliyat olan 4 yaşındaki Selen Öztürk’ün sağlığı bir türlü düzelmedi

25 Ocak 2016 Pazartesi 10:21
Acı hissetmiyor! Burnunu, gözünü parçaladı...
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BEYNİNDE tümör nedeniyle 9 kez ameliyat olan 4 yaşındaki Selen Öztürk’ün sağlığı bir türlü düzelmedi. Kızının sağlıklı dünyaya geldiğini 15 aylık olduktan sonra karşılaştığı rahatsızlıklar nedeniyle artık acı hissetmediğini anlatan Mehmet Özenç, "Acı hissetmeyen kızım vücuduna zarar vermeye başladı. Dişlerini, sağ gözünü ve burnunu parçaladı. Onu yatağa bağlamak zorunda kaldık" dedi.
BURSA’nın merkez Yıldırım İlçesi İsabey Mahallesi’nde çiftçi Mehmet Özenç ve ev kadını Nurdan Özenç, çiftinin iki erkek çocuktan sonra 2012 yılı Mart ayında kızları Selen dünyaya geldi. Selen Öztürk 15 aylık oluncaya kadar normal büyürken, aniden rahatsızlandı. Ayaklarının tutmamasıyla başlayan Selen’in üniversite hastanesinde tedaviye alındı. Ailesinin ifadesine göre bugüne kadar 9 kez ameliyat oldu, ancak bir türlü sağlığına kavuşamadı.
Beyninde su toplanan daha sonra tümör teşhisi konulan Selen’in her ameliyattan sonra durumu daha kötüleşti. Acıyı hissetmeyen minik Selen, önce dişlerini söktü, sonra burnunu parçaladı, en son zarar verdiği sağ gözü ameliyatla alındı. Minik Selen, halen ailesi tarafından yatağa bez parçalarıyla bağlı tutuluyor. Elleri çözüldüğünde ise yüzü ve vücuduna zarar veriyor. Baba Mehmet Özenç, yatağa bağlı yaşayan küçük kızı için çare bulunmasını istedi.

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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:51
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