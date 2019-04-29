Acı haber sonrası kahreden detay! Josef Sural’ın 7 Şubat’ta kızı dünyaya gelmişti…

SPOR Toto Süper Ligi 30. haftasında oynanan Kayserispor Alanyaspor maçının ardından Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden yıldız futbolcu Josef Sural’ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag’da kızı dünyaya gelmişti.

Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag’dan Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak’taki imza töreninde yaptığı açıklamada, “Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor’u tercih ettim” şeklinde konuşmuştu.