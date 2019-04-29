Acı haber sonrası Bakan Çavuşoğlu Alanya geliyor

KAYSERİ maçı sonrası uçakla Antalya Havalimanı'na inen Aytemiz Alanyaspor kafilesinden 7 futbolcu özel bir minibüsle gece yarısı Alanya'ya doğru hareket etti. Gece yarısı saat 02.00 sıralarında Alanya'nın batısındaki Dinek Mevki'ne yaklaşan VIP minibüs yolun kenarında bulunan kanala uçtu. Minibüste bulunan 7 futbolcudan 6'sı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, kapının açılması nedeniyle araçtan fırlayan ve metrelerce sürüklenen Josef Sural ise ağır yaralandı. Ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan iki gündür Irak'ta resmi temaslarda bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise Irak temasları sonrası, Slovakya ziyareti öncesi Alanya'ya geleceği bildirildi.