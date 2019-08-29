Acer Swift 7 tanıtıldı

ACER, Swift 7’yi (SF714-52T) duyurdu. CES 2019 İnovasyon Ödülü’nün de sahibi olan 14 inç boyutundaki Swift 7, ultra ince çerçevesi ile yüzde 92’lik bir ekran gövde oranına ulaşıyor. Ürün, bir önceki modele göre çok daha küçük olan bir kasaya sahip. Dört kenarında da 2,57 mm inceliğinde çerçeve kullanılan tasarım, dizüstü bilgisayarın genişlik ve derinliğini 317,9 mm G x 191,5 mm D (12,51 inç G x 7,35 inç D) ölçülerine getirerek neredeyse tamamı ekran olan bir deneyim sunuyor. Daha önceki modellerde olduğu gibi, Swift 7 (SF714-52T) ince ve hafif. Ürün 1 cm’nin altında kalınlığa (9,95 mm) ve 1 kg’ın altında (890 gram) ağırlığa sahip.

Rahat taşınabilmesi için tasarlanan kasa, magnezyum lityum ve magnzeyum alüminyum alaşımlarından üretildi. Üretimde kullanılan malzemeler, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşımlardan iki ila dört kat daha güçlü olmalarının yanı sıra yüzde 20 ila 35 daha hafifler. Bu da dizüstü bilgisayarın 1 kg’ın altında olmasını sağlıyor. Acer bunlara ek olarak, seramik benzeri bir yüzey oluşturmak için mikro-ark oksidasyonlu bir kaplama kullandı.



Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden biri olan Acer, yeni dizüstü bilgisayarı Acer Swift 7'yi duyurdu. Cihazın en dikkat özelliği ise önceki modellere göre Swift 7'nin daha ince ve hafif olması.

Acer, Swift 7’yi (SF714-52T) duyurdu. CES 2019 İnovasyon Ödülü’nün de sahibi olan 14 inç boyutundaki Swift 7, ultra ince çerçevesi ile yüzde 92’lik bir ekran gövde oranına ulaşıyor. Ürün, bir önceki modele göre çok daha küçük olan bir kasaya sahip. Dört kenarında da 2,57 mm inceliğinde çerçeve kullanılan tasarım, dizüstü bilgisayarın genişlik ve derinliğini 317,9 mm G x 191,5 mm D (12,51 inç G x 7,35 inç D) ölçülerine getirerek neredeyse tamamı ekran olan bir deneyim sunuyor. Daha önceki modellerde olduğu gibi, Swift 7 (SF714-52T) ince ve hafif. Ürün 1 cm’nin altında kalınlığa (9,95 mm) ve 1 kg’ın altında (890 gram) ağırlığa sahip.



Rahat taşınabilmesi için tasarlanan kasa, magnezyum lityum ve magnzeyum alüminyum alaşımlarından üretildi. Üretimde kullanılan malzemeler, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşımlardan iki ila dört kat daha güçlü olmalarının yanı sıra yüzde 20 ila 35 daha hafifler. Bu da dizüstü bilgisayarın 1 kg’ın altında olmasını sağlıyor. Acer bunlara ek olarak, seramik benzeri bir yüzey oluşturmak için mikro-ark oksidasyonlu bir kaplama kullandı.

