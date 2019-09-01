Acentaların sorunları İğneli Fıçı'da: Sektörün sorunları masaya yatırılacak

ÖNÜMÜZDEKİ günlerde yenilenmesi gündemde olan Türkiye Seyahat Acentaları Bölgesel Temsil Kurulu’na başkan adayı olan ve geçen ay başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Kerim Yılmaz’ın yanı sıra TÜRSAB Alanya Bölgesel Temsil Kurulu’nun bir önceki başkanı Suat Çavuşoğlu ve acentacı Cengiz Topçu’nun konuk olacağı program saat 20.00’de başlayacak. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu ve canlı olarak ekrana gelecek programda ayrıca izleyicilerden gelecek sorular da konuklara aktarılacak. Programda canlı yayın sırasında facebook’un yanı sıra 0 542 513 17 55 numaralı telefondan da sorular alınacak.