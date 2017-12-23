Acemi sürücünün aracının arkasına yazdığı yazı

TRAFİKTE acemi sürücülere karşı tahammülsüzlüğün önüne geçmek için yeni ehliyet almış bir genç farklı bir yönteme imza attı.
ARABASINA "ACEMİYİM" YAZDI
Lütfi Boncukçu, 1 ay önce ehliyet alan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı Eda Boncukçu'ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz asmaya karar verdi.
"DİĞER SÜRÜCÜLERİ ZOR DURUMDA BIRAKMAMAK İÇİN YAZDIM"
Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, şöyle dedi: "Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum."
Boncukçu'nun otomobilinin arkasında yapıştırılan dövizi görenler ise cep telefonlarıyla bunu görüntüledi.
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