Aç kalan yavru ayı şehre indi

GÜNDÜZ vakti ilçeye gelen yavru boz ayı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayı ların sıklıkla ilçeye indiğini belirten Bilal Boztaş, “Bugün aracımla Kayak Merkezine doğru gidiyordum. Yolun kenarında yavru Boz Ayı fark ettim hemen cep telefonumu çıkarım yavru ayıyı kameraya aldım. Daha sonra yavru ayı ilçe merkezine doğru gitti.” dedi. Kayak Merkezinde görüntülenen ayı daha sonra gözden kayboldu.

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