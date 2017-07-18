Aç kalan domuzlar şehre indi

SARIYER Bahçeköy'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, yağan şiddetli yağmurun şiddetli olması nedeniyle şehre indi. Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yanına kadar inen domuz sürüsünün aç olduklarını düşünen vatandaşlar kendi elleriyle domuzları besledi. Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana döndü.
Yağmurdan dolayı domuzların bu kadar aşağıya indiklerini söyleyen Mithat Yıldız, ‘’Aç oldukları için bizde ekmek getirdik, burada ekmek veriyoruz. Yemek bulamadıkları için geliyorlar buraya, bizde ekmek falan getiriyoruz dükkan da kalanlardan, sevabına veriyoruz’’ diye konuştu.
Bilal Deler ise "Domuzların şehre inmesinde yağmurun etkisi fazla, açlıktan şehir merkezine kadar indiler. Bizde geçerken gördük, gittik ekmek aldık geldik. Yazık hayvanlara" şeklinde konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.