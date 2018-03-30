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Abur cubura reklam yasağı

Sağlık Bakanlığı reklam yasağı kapsamına girecek ürünlerin listesini RTÜK’e gönderdi. RTÜK, çocuk programlarında zararlı yiyecek ve içeceklerin reklamını 15 gün içinde yayından çekecek

Abur cubura reklam yasağı

Sağlık Bakanlığı reklam yasağı kapsamına girecek ürünlerin listesini RTÜK’e gönderdi. RTÜK, çocuk programlarında zararlı yiyecek ve içeceklerin reklamını 15 gün içinde yayından çekecek

30 Mart 2018 Cuma 09:41
Abur cubura reklam yasağı
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RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 Mart 2011'de yürürlüğe giren yeni kanuni düzenlemeyle 'Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin ticari iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların içinde yer verilemez' hükmü getirmişti. Ancak söz konusu kanuni düzenleme alt mevzuat düzenlemeleri yapılmadığı için uygulamaya geçmemişti.
TURUNCU REKLAMLARA 2 YIL SÜRE
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de çocukluk çağı obezite, diyabet oranlarında aşırı artışla söz konusu zararlı gıda reklamlarının bir an önce durdurulması için RTÜK'e talepte bulundu. Sağlık Bakanlığı, reklam yapılması tamamen yasaklanacak sağlığa zararlı gıdalar için 'kırmızı liste' yaptı. Turuncu liste, RTÜK ve Sağlık Bakanlığı uzmanları, çocuk programlarında reklamları tek tek inceleyerek kategorileştirdi. Kırmızı liste kesinlikle yasaklı gıda reklamlarını içerirken, turuncu liste ise bakanlığın belirlediği kriterlere uyması durumunda reklamına izin verilecek. Bu ürünler için 2 yıllık geçiş süreci olacak. Reklamların dışında program içeriğinde yapılan gizli reklamlar için ise televizyon ekranının alt kısmında, izleyicinin okuyacağı şekilde, sağlıklı beslenmeye ilişkin uyarılar yer alacak. Yeşil listede ise, çocukların gelişimi ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi önerilen gıdalar olacak.
 
KIRMIZI YASAKLI LİSTE
Sabah'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın RTÜK'e gönderdiği çocuk reklamlarındaki yasak yiyecek listesi şöyle:
 
 Çikolata, şeker, şekerleme/
 Bisküvi, kek, cips/
 Meyve suyu, gazlı içecek/ * Enerji içeceği/
 Yenilenebilir buz
 
YEŞİL SAĞLIKLI LİSTE
Çocuk programında teşvik edilecek gıdalar:
 Et, balık, tavuk, yumurta/
 Sebze, meyve, bakliyat/
 Süt, yoğurt, ayran, peynir

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Anahtar Kelimeler:
RTÜKSağlık Bakanlığı
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