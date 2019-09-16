ABT yeni sezona hazırlanıyor

FRANSIZ oyun yazarı Moliere'in yazdığı Scapin’in Dolapları’nın yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Ferdi Dalkılıç yapıyor. Oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımını ise Barbaros Gülaçtı üstlendi. Oyunun müzikleri besteci Selçuk Yılmaz, koreografisi ise İbrahim Boğaç Özbakır tarafından yapıldı. Farklı bir sahneleme tekniği ile çalışılan oyun ekim ayında seyirci ile buluşacak.

ABT GEÇEN SEZONU 103 TEMSİLLE KAPATTI

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun yeni sezona yeni sürprizlerle hazırlandığını hatırlatan Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Tiyatromuz geçen sezon 103 temsille sezonu kapamıştı. Merkez ve mahallelerde hizmetine devam eden tiyatro, geçtiğimiz sezon 27 bin 200 seyirciye ulaştı. Oyuncularımız, bu sezonun açılışına bir yetişkin oyunu bir de köy projesi olan ‘Pinokyo’ adlı çocuk oyunu ile hazırlanıyor. Tiyatromuz aynı zamanda sezon başında Bursa, Ankara turneleri ile adını yurt içinde de duyurmaya da devam edecek" dedi.