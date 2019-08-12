Abdullah Öcalan ailesiyle görüştürüldü
İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan hain terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve İmralı'daki diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın aileleri bayram görüşü vesilesiyle İmralı’yı ziyaret etti
GÜNCEL 12.08.2019, 22:14 Enes Subaşı
ZİYARETÇİLERİN hain terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, Hamili Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş'ın kardeşi Salihe Saltık olduğu öğrenildi.
Asrın Hukuk Bürosu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada “İmralı adasında bulunan müvekkillerimiz Sn.Abdullah Öcalan, Sn.Ömer Hayri Konar, Sn.Hamili Yıldırım ve Sn.Veysi Aktaş’ın aileleri bugün aile görüşü kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir” dedi. Açıklamada başka detay yer almadı.
Asrın Hukuk Bürosu en son 7 Ağustos günü avukatların, müvekkilleri Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu.
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