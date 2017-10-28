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Abdullah Gül’ün atadığı AYM üyesi FETÖ’cü çıktı

Eski Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan FETÖ tutuklusu Alparslan Altan hakkında fezleke hazırlandı. Altan’ın darbeci örgütün talimatıyla kararlara şerh koyduğu ortaya çıktı..

Abdullah Gül’ün atadığı AYM üyesi FETÖ’cü çıktı

Eski Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan FETÖ tutuklusu Alparslan Altan hakkında fezleke hazırlandı. Altan’ın darbeci örgütün talimatıyla kararlara şerh koyduğu ortaya çıktı..

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:48
Abdullah Gül’ün atadığı AYM üyesi FETÖ’cü çıktı
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SÖZCÜ gazetesinden Asuman Aranca’nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nde raportörlük görevi yaparken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından önce Denizcilik Müsteşarlığı'na atanıp 31 gün sonra da AYM üyesi yapılan Alparslan Altan'ın ‘Selahattin' kod adlı FETÖ üyesi olduğuna yönelik, fezleke hazırlandı.
Gül, Altan'ı AYM üyeliğine atamasına yönelik eleştiriler için, “Kim ne derse desin, ben doğru yaptığıma inanıyorum” demişti.
BYLOCK YAZIŞMALARI
Halen tutuklu bulunan Altan hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla hazırlanan fezlekede, tanık ve şüpheli beyanlarına da yer verilerek, Altan'ın örgüt içinde “Selahattin” kod adını kullandığı belirtildi.
FETÖ'nün talimatları doğrultusunda, örgüt üyelerinin dosyalarına muhalefet şerhi yazdığı öne sürüldü. Bu durumun, örgütün sivil imamlarının ByLock yazışmalarına da yansıdığı kaydedildi. Altan'ın yanı sıra AYM eski üyesi Erdal Tercan hakkında da fezleke düzenlendi. Tercan'ın kod adının da ‘'Ertan'' olduğu vurgulandı.
Altan ve Tercan hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.
Fezlekede yer alan bir bilgiye göre, sivil imam Ömer İnan'ın, AYM raportörü Selami Er'e “Cb'nin yargılanmasını ay açısından çalışmamız lazım. Bülent abiye gönderdim. ‘Kim iyi bilirse onunla çalışabiliriz' dedim. Başka taraftan cezacılar da çalışacak” mesajı yazdığı görülüyor. Fezlekede, örgütün Alparslan Altan'a iletilmek üzere başkası adına alınmış 0 531 394 .. .. numaralı bir “patates hat” gönderdiği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöAymAbdullah GülAlpaslan Altan
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