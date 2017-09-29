ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yeni görev

ABD Senatosu bugün atanmayı bekleyen diplomatların yeni yerlerini onayladı. Utah’ın eski valisi Jon Hunstsman, Rusya Büyükelçisi olurken Türkiye’de görev yapan John Bass’in de yeni yeri resmiyet kazandı.
Buna göre John Bass, ABD’nin Afganistan temsilcisi olacak.
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