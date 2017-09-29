ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yeni görev

Türkiye'de görev yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in yeni görev yeri resmen belli oldu. Daha önce Afganistan'a aday gösterilen Bass'in kariyeri bundan sonra Kabil'de devam edecek. Senato, Bass ile birlikte bazı diplomatların yeni yerini onayladı