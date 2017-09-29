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ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yeni görev

Türkiye'de görev yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in yeni görev yeri resmen belli oldu. Daha önce Afganistan'a aday gösterilen Bass'in kariyeri bundan sonra Kabil'de devam edecek. Senato, Bass ile birlikte bazı diplomatların yeni yerini onayladı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yeni görev

Türkiye'de görev yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in yeni görev yeri resmen belli oldu. Daha önce Afganistan'a aday gösterilen Bass'in kariyeri bundan sonra Kabil'de devam edecek. Senato, Bass ile birlikte bazı diplomatların yeni yerini onayladı

29 Eylül 2017 Cuma 09:37
ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yeni görev
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ABD Senatosu bugün atanmayı bekleyen diplomatların yeni yerlerini onayladı. Utah’ın eski valisi Jon Hunstsman, Rusya Büyükelçisi olurken Türkiye’de görev yapan John Bass’in de yeni yeri resmiyet kazandı.

Buna göre John Bass, ABD’nin Afganistan temsilcisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAnkara BüyükelçisiJohn Bass
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