ABD'li yazarın 'ödüllü fotoğrafla' Barış Pınarı aleyhinde manipülasyonu elinde patladı

TÜRKİYE'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerine, New York Times (NYT) gazetesi yazarı Kurt Eichenwald, sembolleşmiş bir fotoğrafı harekat sırasında çekilmiş gibi paylaşarak katıldı.

Barış Pınarı Harekatı hızla devam ederken, başka olaylarda, yerlerde ve tarihlerde çekilmiş fotoğrafların paylaşımıyla sosyal medyada harekat aleyhine dezenformasyon ve manipülasyon çabası da aynı şekilde sürüyor.



New York Times yazarı Eichenwald, 1983 yılında Erzurum depremi sırasında hayatını kaybetmiş çocukların başında acı içindeki bir annenin fotoğrafını harekatta çekilmiş gibi paylaştı.



Aslında Mustafa Bozdemir'in objektifine yansıyan bu kare, Türkiye'den bir foto muhabirinin ilk kez World Press Photo ödülünü kazandığı fotoğraf olarak hafızalara kazınmıştı.



Eichenwald, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Marco Rubio ve diğer ABD 'li siyasetçileri etiketleyerek, "Çocuk cinayeti, Cumhuriyetçiler için artık sorun değil, bu onların özelliği." ifadelerini kullandı.



NYT yazarı Eichenwald, ABD'de çok satanlar listesinde yer alan birçok kitabı kaleme aldı. Yazarın kitaplarından bazıları beyaz perdeye de aktarıldı.



World Press Photo ödülleri, her yıl basın ve belgesel fotoğrafçılığı alanında farklı kategorilerde veriliyor ve foto muhabirliği mesleğinde dünyanın en prestijli ödülleri arasında sayılıyor.