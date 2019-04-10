‘ABD’de oylar yakınsa yeniden sayılıyor’

ABD'Yİ örnek gösteren Bakan Çavuşoğlu, "ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa oylar yeniden sayılıyor. Yüksek Seçim Kurulu hangi kararı verirse herkes uymak durumundadır" dedi. Türkiye’de her zaman demokratik bir seçim süreci yaşandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Herkesin seçime katılma hakkı vardır. Sonucun yakın olduğu yerlerde itirazlar doğal. Siyasi partilerin bu hakkını kullanması doğaldır. İtiraz süreci tüm dünyada var, yasaya uygun yapılıyor. ABD örneğini Sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa verdi. ABD'de bazı eyaletlerde fark yüzde 1'in altındaysa oylar yeniden sayılıyor. Yüksek Seçim Kurulu hangi kararı verirse herkes uymak durumundadır. Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili açıklamalarını objektif olarak görmüyoruz. Demokrasiye inandığını söyleyen Avrupa Birliği’nin de sorumlu açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutamadılar. Daha önce tutunca ters tepti” dedi.