‘ABD tercihini yapmak zorunda’

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerin kendilerine ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) FETÖ konusunda ciddi ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını ilettiğini kaydetti. Basit ve objektif bir soruşturmayla FETÖ'nün ABD'deki ihlallerinin net şekilde ortaya çıkacağına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin bugüne kadar bu konuyu ciddiye almamasını eleştirdi.

‘ABD TÜRKİYE’Yİ KAYBETMEMELİ’

Bu konuda ABD ortak çalışma grubuyla hareket edileceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını ve somut adım atım atmayacaklarını göreceğiz. ABD gibi bir ülke, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir” diye konuştu. ABD'nin bir terör örgütünü değil, müttefiki olan Türkiye'yi tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz bu kadar zarar gördükten sonra bunun telafisi, ABD'nin yanlış politikalarından vazgeçmesi ve Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesidir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK bölgeden çekildikten sonra yönetim için kriterin Münbiç operasyonu öncesi o bölgenin nüfus yapısı olacağını belirtti.

‘KÜRTLER ENDİŞE DUYMAMALI’

Söz konusu örgütün bölgeye girdikten sonra yerel halkı sürgüne gönderdiğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda YPG'nin bulunduğu yerlerdeki yapıyı biz kriter alamayız. Öncesini baz alacağız” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle Kobani'deki Kürtlerin de endişe duymaması gerektiğini vurgulayarak "Kobani'de de nüfus yapısına bakacağız. Tabii ki ağırlıklı Kürt, o zaman yönetimde de güvenlik birimlerinde de ağırlıklı Kürt olacak hangi oranda varsa. Ama PKK/YPG değil. Burada böyle bir ayrım var” ifadelerini kullandı. YPG'nin Suriyeli Kürtlere zulmettiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "400 bin Suriyeli Kürt neden geri dönemiyor? YPG/PKK bunları sürgüne gönderdi. Malını mülkünü elinden aldı. Diğer alternatif siyasi partileri de kapattı” dedi.