ABD ordusundan Suriye'deki petrol sahalarına takviye

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin ardından Suriye'deki petrol sahaları için ülkede kalmayı sürdürüyor. ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde bulunan petrol sahalarına Irak üzerinden takviye güç gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın Deyrizor'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Irak'ta bulunan ABD güçleri, dün gece El Valid kapısı üzerinden Haseke'nin güneyinde bulunan Deyrizor'daki petrol sahalarına sevkiyat yaptı. ABD ordusunun 100 tırdan oluşan lojistik konvoyda, 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü tırlar yer aldığı belirtildi.

4-5 Aralık'ta da sevkiyat yapılmıştı

ABD ordusu, 4-5 Aralık'ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tırı Deyrizor'daki petrol sahalarına göndermişti. ABD daha önce Suriye'den çekilme kararının ardından Suriye'de petrol sahalarının bulunduğu yerlerde güçlerini tutacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

"Giriş çıkışlar sürebilir fakat asker sayısı 600 bandında kalacak"

5 Aralık'ta Reuters'a açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme işleminin tamamlandığını ancak petrol sahalarının güvence altına alınması için Suriye'de bir miktar asker bırakacaklarını açıklamıştı. Esper, ülkenin geri kalanında 600 ABD askeri kaldığını, petrol sahaları için giriş çıkışların sürebileceğini fakat asker sayısının 600 bandında kalacağını belirtmişti.