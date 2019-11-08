ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı heyetiyle görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Toplantıda Suriye ile ilgili gelişmeler ele alınacak
GÜNCEL 08.11.2019, 17:05
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasındaki kritik toplantı başladı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler ele alınacak.
ABD ZİYARETİ ÖNCE HAZIRLIKLAR ELE ALINACAK
Ayrıca görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a olası ziyaretine ilişkin hazırlıkların ele alınması bekleniyor.
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