ABD'nin niyeti kötü deyip bombayı patlattı!

ABDÜLKADİR Selvi, CIA'in 15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişiminden haberi olduğunu belirtti.

Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında darbe girişiminin ABD'de planlandığını ve bundan da CIA'in haberi olduğunu belirtti.

AMERİKA'NIN NİYETİ KÖTÜ

Selvi, "Bu konuda kafamızı kuma sokmaya gerek yok. Amerika'nın niyeti kötü. Bir süredir bölgemizi dizayn ediyor.

DARBE PLANLARI AMERİKA'YA GİTTİ

Darbe planları defalarca Amerika'ya gitmiş gelmiş. Tüm bunlardan CIA'in haberi yoksa, Amerika'nın o CIA'i lağvetmesi lazım" şeklinde konuştu.