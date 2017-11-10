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ABD'nin niyeti kötü deyip bombayı patlattı!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bomba iddialarda bulundu. Selvi darbe planının defalarca ABD'ye gittiğini belirtti

ABD'nin niyeti kötü deyip bombayı patlattı!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bomba iddialarda bulundu. Selvi darbe planının defalarca ABD'ye gittiğini belirtti

10 Kasım 2017 Cuma 15:49
ABD'nin niyeti kötü deyip bombayı patlattı!
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ABDÜLKADİR Selvi, CIA'in 15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişiminden haberi olduğunu belirtti.
Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında darbe girişiminin ABD'de planlandığını ve bundan da CIA'in haberi olduğunu belirtti.
AMERİKA'NIN NİYETİ KÖTÜ
Selvi, "Bu konuda kafamızı kuma sokmaya gerek yok. Amerika'nın niyeti kötü. Bir süredir bölgemizi dizayn ediyor.
DARBE PLANLARI AMERİKA'YA GİTTİ
Darbe planları defalarca Amerika'ya gitmiş gelmiş. Tüm bunlardan CIA'in haberi yoksa, Amerika'nın o CIA'i lağvetmesi lazım" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CnnAbdülkadir Selvi
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