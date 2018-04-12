'ABD'nin hedefi Türkiye'

Asiye ELİAÇIK

VATAN Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Atatürk Anıtı karşısında bulunan Akbank önünde dış politikadaki son gelişmeler ve sürdürdükleri imza kampanyasıyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu burada yaptığı açıklamada "Daha önce ilan ettiğimiz gibi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Doğu Perinçek için imza toplama masası çalışmamıza devam ediyoruz. Vatan Partisi olarak tarih yazan partiyiz ve tarih yazan görevlere vatandaşlarımızı da katılmaya davet ediyoruz.Türkiye’nin bütün öncü birikimini, yeni dünyanın kuruluşunda örgütlü mevzilerde göreve çağırıyoruz.

'HEDEFİMİZ 10 MİLYON RUS'

Tarih yapan partide tarih yapan görevler, en önemlisi her düzlemde hükümet görevleri, yetenekli ve namuslu öncülerle yürütülecektir. Türk milleti ve Türkiye’nin kenarlara sürülen yetenekli kadro birikimi, en büyük güvencemizdir. Vatan Partisi başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerinden gelmesi öngörülen 5 milyon turistin 10 milyona çıkarılması, turizm üzerinden direnme ekonomisinin başlatılması çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde iktidar ve muhalefetteki yetkili herkesin söylem ve eylemine dikkat etmesi, bu ittifakların bölgemize sağladığı kazançları göz ardı etmemesi gerekmektedir. Bu konudaki dil sürçmesinin bile nelere sebep olacağını yaşadığımız acı tecrübelerle biliyoruz ve hatırlatıyoruz" dedi.

'NEDEN VARSINIZ?'

Kurtoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Siyasi partiler hükümet olmak için vardır. Seçime katılan bütün siyasi partilerin hedefi bu olmak zorundadır. Gördüğünüz gibi seçime katılma hakkı olan dokuz siyasi parti arasında, iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Vatan Partisi dışında aday açıklayan parti yoktur. Bu partilere sormak lazım, hükümet olmak istemiyorsanız neden varsınız?

'YENİ BİR DÜNYA KURULMAK İSTENİYOR'

Son derece hızlı gelişen bölgemiz ve dünya olaylarının bize gösterdiği gerçek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB), mazlum bölge halklarının canı ve kanı karşılığında ayakta durmaya çalışan çürümüşlükleri artık bizim çıkışımız olmayacaktır. Kısacası Türkiye, batının çökme ve çürümesiyle bütünleşmeyecek, milli devletini koruyacaktır. Astana Zirvesi ve 4 Nisan 2018 günü Ankara’da gerçekleşen Türkiye, Rusya, İran buluşması yeni bir dünya kurulması müjdesidir. Amerika ve Avrupa şer cephesi ateşe verdiği komşumuz Suriye ve bölgenin barış ve mutluluğu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) girişip zaferle neticelendirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekatları ile bölgedeki Amerika’nın kara gücü PKK ve PYD’nin hiç beklemedikleri bir şekilde hendeklere gömülmesi karşısında çılgına dönmüş, Suriye bahane edilerek başta Türkiye olmak üzere İran ve Rusya’ya karşı saldırıya geçeceğini ilan etmiştir.

'ADI KONMAYAN ASIL HEDEF TÜRKİYE'

Burada adı konmayan asıl hedef ülkemiz Türkiye’dir. Çünkü Suriye’de ABD’nin kara gücü PKK ve PYD ile savaşan ve yenen ülke Türkiye’dir. ABD bölgede yenilmiştir. Bölgemizden giderken, oluşan bölge ülkeleri ittifakını dinamitlemek için, Suriye’de 'Kimyasal Saldırı' yapılıyormuş gibi şeytanca oyunlar sahnelemektedir. Daha önce komşumuz Irak’ta sahnelenip iki milyon masum insanı katleden bu oyunu yutmamızı istemektedir. Bu planlara açık-kapalı hizmet eden içimizdeki işbirlikçiler son bir gayretle bir şeyler yapmanın peşine düşmüşlerdir. Bu nedenle ekonomik saldırılar yoğunlaşmış ve piyasalarda güveni bozacak girişimler tezgahlanmaktadır. Bütün bu saldırıların milletimiz tarafından püskürtülmesi için hızla doğru kararlar alıp uygulayacak 'Milli Seferberlik Hükümeti' kurulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak böyle bir hükümet kurulan bölgesel ittifakları kalıcı kılıp, milli direnme ekonomisini örgütleyip, milletimize bu saldırılardan düzlüğe çıkarabilir.

'SÖYLEMLERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'

Vatan Partisi başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerinden gelmesi öngörülen beş milyon turistin 10 milyona çıkarılması, turizm üzerinden direnme ekonomisinin başlatılması çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizde iktidar ve muhalefetteki yetkili herkesin söylem ve eylemine dikkat etmesi, bu ittifakların bölgemize sağladığı kazançları göz ardı etmemesi gerekmektedir. Bu konudaki dil sürçmesinin bile nelere sebep olacağını yaşadığımız acı tecrübelerle biliyoruz ve hatırlatıyoruz. Daha önce ilan ettiğimiz gibi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek için imza toplama masasını açıyoruz. Vatan Partisi olarak tarih yapan partiyiz ve tarih yapan görevlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye’nin bütün öncü birikimini yeni dünyanın kuruluşunda örgütlü mevzilerde göreve çağırıyoruz."

