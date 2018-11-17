ABD'li şirket Kıbrıs'ta sondaja başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rumların sondaj çalışmalarını desteklediklerini, ancak enerji kaynaklarının Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüm çerçevesinde Türk ve Rumlar arasında eşit olarak paylaşılması gerektiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının, Türkiye’den gelecek tepkileri yumuşatmaya yönelik olduğuna dikkat çekiliyor.

ExxonMobil şirketi Katar devlet petrol şirketiyle ortaklık yaparak Kıbrıs adasının güneyini 13 parsele ayıran Rumlar’dan Mısır’a yakın 10 numaralı Delfini adı verilen parseli kiraladı. ExxonMobil’e ait İngiliz bayraklı Stena Icemax adlı sondaj gemisi geçen hafta bölgeye ulaştı. Sondaj gemisinin ön hazırlıklarını tamamlayarak bu ay sonuna kadar en az bir deneme sondajı yapması bekleniyor. Amerikan şirketinin sondaja başladığı 10 numaralı parsel, Türkiye’nin ya da KKTC’nin parsellediği bölgenin dışında kalıyor. Bu arada enerji kaynaklarından sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Francis Fannon, Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis’le sondaj çalışmalarını ele aldı.

TÜRKİYE İLE NAVTEX SAVAŞI

Rum medyası ise bölgede Türkiye ile Kıbrıs adasının batısında seyrüsefer bildirim (Navtex) savaşı yaşandığını öne sürdü. Fileleftheros gazetesi, Türk donanmasının Baf kentinin güneyinde uluslararası sularda tatbikat düzenleyeceği uyarısında bulunduğunu, Rum yönetiminin ise karşı bildirim yayınlayarak tatbikatın deniz trafiğinde güvenlik problemi yaratacağı uyarısında bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre, Türkiye yeni bir Navtex yayınlayarak Rumların uyarısının yetkisiz bir makam tarafından yapıldığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu duyurdu.

FATİH’İN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TÜRKİYE’nin yeni nesil sondaj gemisi Fatih’in Antalya açıklarındaki sondaj çalışmaları devam ediyor. Fatih, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilk sondaj seferine çıkmıştı. Fatih, Antalya’nın 100 kilometre güneyinde Alanya1 adı verilen bölgede kazı yapacak.