ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti! İran'dan jet hamle geldi...

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi.İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti! İran'dan jet hamle geldi...
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ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör örgütü ilan etti. Kararla birlikte, ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör  listesine almış oldu. Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Bugün  yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet  Yasasının 219'uncu bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını  resmi olarak ilan ediyorum." ifadelerine yer verildi.
Bu duyuruyu "daha önce emsali olmayan bir adım" olarak niteleyen  Trump, bu adımın İran'ın sadece teröre destek veren bir devlet olmadığını aynı  zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip, finanse  ettiğini belirtti.Trump, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını  yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerini kullandı. Bu tanımlama ile ABD'nin ilk kez bir devletin ordusunu yabancı terör  listesine eklediğine dikkati çeken Trump, "Bu adım, İran'ın faaliyetlerinin başka  hükümetlerinkinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bu adım, İran rejimine  yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO  ile iş yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor.  DMO'ya destek verirseniz terörizmi finanse etmiş olursunuz." değerlendirmesinde  bulundu. ABD yönetiminin, bu adımla Tahran'a da teröre destek vermenin  sonuçları konusunda açık bir mesaj gönderdiğini belirten Trump, İran'a yönelik  baskının devam edeceğini kaydetti. Amerikan medyasında yer alan ABD yetkililerine dayandırılan  haberlerde, Washington yönetiminin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri  listesine alma hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.

 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından  "İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'yu tüm konularda en önde tutan ve uzun  süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba  gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının  da farkındadır" ifadeleri ile bu iddialara tepki göstermişti. Basında çıkan haberlerde söz konusu kararın, Beyaz Saray Ulusal  Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından  desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği  endişesiyle bu karara sıcak bakmadığını belirtiyordu.  Washington yönetimi, şu ana kadar DMO ile ilişkili onlarca kişi ve  kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar  almamıştı.

 
İran'dan ABD'ye Devrim Muhafızları için nota
İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nu  (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi.   İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali  Necefi Hoşrudi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı  Muhammed Cevad Zarif'in komisyonun bugün mecliste düzenlediği toplantıya  katıldığını söyledi.  Hoşrudi'nin açıklamasına göre Zarif, DMO'nun "terörist" ilan  edilmesiyle ilgili İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını  Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti. Hoşrudi, Zarif'in DMO'nun terörist ilan edilmesini "tehlikeli" olarak  nitelendirdiğini ve İran'ın da buna karşı gerekli adımları atacağını söylediğini  aktardı.  ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızlarının  yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Washington yönetimi böylece  ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine aldı. Konuyla ilgili ABD medyasında da bir süredir haberler yer alıyordu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM)  terör örgütleri listesine aldı.
 

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