ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti! İran'dan jet hamle geldi...

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör örgütü ilan etti. Kararla birlikte, ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış oldu. Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet Yasasının 219'uncu bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını resmi olarak ilan ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Bu duyuruyu "daha önce emsali olmayan bir adım" olarak niteleyen Trump, bu adımın İran'ın sadece teröre destek veren bir devlet olmadığını aynı zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip, finanse ettiğini belirtti.Trump, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerini kullandı. Bu tanımlama ile ABD'nin ilk kez bir devletin ordusunu yabancı terör listesine eklediğine dikkati çeken Trump, "Bu adım, İran'ın faaliyetlerinin başka hükümetlerinkinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bu adım, İran rejimine yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO ile iş yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor. DMO'ya destek verirseniz terörizmi finanse etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu. ABD yönetiminin, bu adımla Tahran'a da teröre destek vermenin sonuçları konusunda açık bir mesaj gönderdiğini belirten Trump, İran'a yönelik baskının devam edeceğini kaydetti. Amerikan medyasında yer alan ABD yetkililerine dayandırılan haberlerde, Washington yönetiminin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine alma hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından "İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'yu tüm konularda en önde tutan ve uzun süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının da farkındadır" ifadeleri ile bu iddialara tepki göstermişti. Basında çıkan haberlerde söz konusu kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle bu karara sıcak bakmadığını belirtiyordu. Washington yönetimi, şu ana kadar DMO ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.



İran'dan ABD'ye Devrim Muhafızları için nota

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in komisyonun bugün mecliste düzenlediği toplantıya katıldığını söyledi. Hoşrudi'nin açıklamasına göre Zarif, DMO'nun "terörist" ilan edilmesiyle ilgili İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti. Hoşrudi, Zarif'in DMO'nun terörist ilan edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirdiğini ve İran'ın da buna karşı gerekli adımları atacağını söylediğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Washington yönetimi böylece ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine aldı. Konuyla ilgili ABD medyasında da bir süredir haberler yer alıyordu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

