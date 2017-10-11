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ABD ile yaşanan kriz, yeni bir sektör doğuruyor: Vize turları

ABD Büyükelçisi John Bass'ın "Türk vatandaşları başka ülkelerdeki ABD elçiliklerinden vize alabilir" açıklaması, vize almak isteyenleri Gürcistan Azerbaycan gibi vizesiz gidilebilen ülkelere yönlendirecek

ABD ile yaşanan kriz, yeni bir sektör doğuruyor: Vize turları

ABD Büyükelçisi John Bass'ın "Türk vatandaşları başka ülkelerdeki ABD elçiliklerinden vize alabilir" açıklaması, vize almak isteyenleri Gürcistan Azerbaycan gibi vizesiz gidilebilen ülkelere yönlendirecek

11 Ekim 2017 Çarşamba 07:53
ABD ile yaşanan kriz, yeni bir sektör doğuruyor: Vize turları
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ABD ile  Türkiye arasındaki vize krizi sonrası  ABD'nin  Ankara Büyükelçisi John Bass'ın, " Türkiye dışında herhangi bir  ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz." açıklaması başka ülkelerden  ABD vizesi almak için seyahatlerin önünü açtı. Sağlık ve eğitim seyahatleri gibi durumlar için acil vize almak isteyenler, "Başka ülkelerden vize nasıl alınır." sorusuna yanıt aramaya başladı.

YENİ BİR SEKTÖR DOĞUYOR

Bass'ın açıklamasının kesinleşmesi halinde Türkler vize turlarına başlayacak. Bu yeni bir sektör yaratacak. Türk vatandaşları özellikle  Gürcistan ve  Azerbaycan gibi vizesiz seyahat edilen ülkelere gidip vize başvurusu yapmayı hedefliyor. Acil vize ihtiyacı olmayanlarsa tatil veya iş seyahatinde başka ülkelerde bulundukları dönemde vizelerini uzatmayı planlıyor.

"BİR RANT DOĞURUR"

Gazete  Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre başka ülkelerden vize başvurusu yapılmasını değerlendiren turizm şirketinin vize departmanı yetkilileri, "Başka ülkeden vize alınması olayına bizler girmeyiz. Orada da farklı kriterler koyacaklardır.  Vize vermek için oturum ya da çalışma izni isteyecekler. Bu başka bir rant doğuracak. Yapılan açıklamada, Türklerin başka ülkelerden  ABD vizesi alması mümkün değil. 2 bin ile 10 bin dolar arasında masraf çıkar" diye konuştu.

"YÜZDE 25-30 ORANINDA YANSIYACAK"

Vizelerin askıya alınmasının  ABD'ye çalışan tur şirketlerini olumsuz etkileyeceğini belirten yetkililer, "ABD'ye eğitim, seminer ya da iş için gitmek isteyenlerin vize alamaması  ABD'ye çalışan tur şirketlerine ekonomik olarak yüzde 25-30 yansıyacaktır" dedi.

Bazı Türk vatandaşları ise daha önce forumlarda yaptıkları açıklamada, "Başka ülkelerden  ABD vizesine başvurduklarını, ancak elçiliğin kendi ülkenizden başvuru yapmanız gerekiyor" diye cevap verdiğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKriz
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