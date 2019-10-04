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ABD'de korkutan durum! Sayı bini aştı...

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda vaka sayısının bini aştığı bildirildi

GÜNCEL 04.10.2019, 09:52
ABD'de korkutan durum! Sayı bini aştı...
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin 48 eyaleti ve bir  bölgesinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli  akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının bin 80'i bulduğunu açıkladı.
Ülkede "gizemli akciğer hastalığı"na bağlı ölümlerin 15 eyalette  görüldüğü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.
 
Hastaların üçte birinden fazlasının 21 yaşın altında olduğu ancak  ölümlerin yaşı daha ileri kişilerde görüldüğü ifade edildi.
 
Ülkede şimdiye kadar yalnızca Alaska ve New Hampshire eyaletlerinden,  bu hastalığın görüldüğüne ilişkin haber gelmediği bilgisi paylaşıldı.
 
Konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği  bildirildi. 
 
Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği  hastalığı, inhalasyon hasarına benzetiyor. 
 
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen  "gizemli akciğer hastalığı"nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.  
 
Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve  kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine  konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.
 

#ABD
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