banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ABD Büyükelçiliği'nden ikinci özür

ABD Büyükelçiliği'nden ikinci bir özür daha geldi

GÜNCEL 06.10.2019, 17:11 06.10.2019, 17:12
ABD Büyükelçiliği'nden ikinci özür
banner404

ABD Büyükelçiliği: Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

#ABD Büyükelçiliği
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:50
Öğle 12:50
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Sivasspor 7 12
3. Konyaspor 7 12
4. Fenerbahçe 7 11
5. Gaziantep FK 6 11
6. Antalyaspor 7 11
7. Malatyaspor 7 10
8. Galatasaray 7 10
9. Trabzonspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Balıkesirspor 7 13
3. Akhisar Bld.Spor 7 13
4. Fatih Karagümrük 7 12
5. Altay 7 12
6. Bursaspor 7 12
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 7 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Celta de Vigo 8 9
15. Real Betis 8 9
16. Deportivo Alaves 8 8
17. Getafe 7 7
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545