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ABD, 6 Gündür Haber Alınamayan Zarrab'ın Hapishanede Olduğunu Açıkladı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın, "Federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü." açıkladı

ABD, 6 Gündür Haber Alınamayan Zarrab'ın Hapishanede Olduğunu Açıkladı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın, "Federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü." açıkladı

16 Kasım 2017 Perşembe 09:08
ABD, 6 Gündür Haber Alınamayan Zarrab'ın Hapishanede Olduğunu Açıkladı
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NEW York Güney Bölgesi Başsavcılığı, 6 gündür haber alınamayan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü" açıkladı.


"FEDARAL HAPİSHANEDE"

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Zarrab'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğü" bildirildi. ABD Federal Hapishaneler Bürosu kayıtlarında 11 Kasım'da serbest bırakıldığı bilgisinin doğru olmadığını belirten başsavcılık kaynakları, Zarrab'ın jürili yargılamanın başlayacağı 27 Kasım öncesinde, bugün yapılacak son ön duruşması olduğunu, yargılamanın da belirlenen tarihte yapılacağını kaydetti.
NE OLMUŞTU?

Hakkında 50 milyon dolar, 90 yıl da hapis cezası istenen İran asıllı işadamı Reza Zarrab, Federal Hapishaneler Bürosu'nun sitesinde bir kez daha 'serbest bırakıldı' olarak gösterildi. Sitede, 09135-104 numaralı mahkum Reza Zarrab'ın, '8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı' bilgisine yer verildi. Zarrab'a ilişkin '34 yaşında, beyaz, erkek' bilgileri de sitede yer aldı. Bunun üzerine, Zarrab'dan haber alınamadığı, yerinin belli olmadığı, Türk avukatları ile görüştürülmediği iddiaları ortaya atıldı. Zarrab'ın Amerikalı savunma ordusundan ise, Zarrab ile görüştürülmedikleri yönünde bir bilgi gelmedi. Zarrab'ın avukatı Benjamin Brahman, Zarrab'ın avukatları ile görüştürülüp görüştürülmediği sorularına yanıt vermekten kaçındı. Brahman, 'yorum yok' demekle yetindi.
TÜRKİYE NOTA VERMİŞTİ

Zarrab ile ilgili dedikodular, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'ye nota vermesine kadar taşındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'ye verilen notada Zarrab'ın can güvenliğinden endişe duyulduğu' ifade edilerek, nerede bulunduğu konusunda bilgi verilmesi istendi.
Geçtiğimiz Eylül ayında da yine aynı sitede Zarrab'ın serbest bırakıldığı bilgisi yere almış, başsavcılık yetkilileri bunun teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Reza Zarrab
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