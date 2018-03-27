AB Rus krizi Alanyalı turizmciyi endişelendirdi

Asiye ELİAÇIK

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya'nın en büyük turizm pazarı konumundaki Rusya'da yaşanan gelişmelere ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görüşlerini takipçileriyle paylaşan Dim "Rusya’nın Avrupa’dan soyutlanması Türkiye’nin işine yarar diye düşünenlerdenim. Ama, Avrupa ile yeni bir kriz yaşama olasılığımız da yüksek. Umarım turizm sektörünü olumsuz etkilemez" dedi.

'ÇOK ÖZEL BİR FIRSAT'

Alanya dostu turizm duayeni, TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner ise, Mehmet Ali Dim'in değerlendirmesine yanıt olarak "ABD+AB-Rusya krizi gelecek 10 yıllık süreçte Türkiye’ye çok özel bir fırsat tanıyacaktır. Ortadoğu'nun yeniden yapılanması ve Rusya-AB ilişkilerinin yeniden rehabilitasyonunda çok önemli görevler üstlenebiliriz. Ancak kendi içimizde güçlü kalıp, gerekli açılımları yapabilirsek" şeklinde oldu.

'TURİZM İNCE BİR İP ÜSTÜNDE'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu "Sektör artık ince ip üstünde yürüyor. Bizden olsun veya olmasın turizm sektörünün savaştan, çatışmadan, sürtüşmeden uzak kalması gerekiyor. Rusların milliyetçi olduğunu, liderleri Putin'e ne denli bağlı olduklarını yaşadığımız talihsiz uçak düşürme olayında gördük. Avrupa ile yaşamaları muhtemel bir sürtüşme misafirleri bize kaydırabilir ama bizim bu olaylardan uzak kalmamız son derece önemli. 2 yıllık kabusun ardından nihayet iyi bir sezon geçireceğiz dedik, umuyoruz ki nazar değmez" diye konuştu.

'RUSLARIN İLK TERCİHİ OLURUZ'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu da "Bu konu aslına bakarsınız çok derin bir konu. Ancak şu anki durum, Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında yaşanıyor. Türkiye ve Avrupa arasında da olası bir krizde Ruslar tatil için İspanya gibi Avrupa ülkeleri yerine Türkiye'yi daha fazla tercih edeceklerdir. Avrupalı turist 2 senedir Türkiye'yi zaten tercih etmiyor. En ufak olaydan etkilenen bir millet. Bu yüzden ne yapacakları belli olmuyor" ifadelerini kullandı.

'BİZE AVRUPALI TURİST LAZIM'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise, "Türkiye ve Avrupa arasında belki bazı menfaatler doğrultusunda ufak tefek çatışmalar olur. Ancak büyük bir kriz yaşanacağını düşünmüyorum. Şu anda her şey gayet iyi. Bu sezona etki edecek hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bize Rus turist gelsin evet ama daha çok Avrupalı turiste ihtiyacımız var. Bir sıkıntı yaşanmasın ki Avrupalı turist gelip, Alanya'nın oteline de, esnafına da kazandırsın. Beklediğimiz turist potansiyeline sahip olan Avrupalı sonuçta. Avrupalı turist gelirse bu sezon gayet iyi geçer" yorumunda bulundu.