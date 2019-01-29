AB'den vize ücretlerine zam

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerini 80 euroya yükseltecek

AB'den vize ücretlerine zam
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AVRUPA Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.
 
Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.
Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak.
 
BAŞVURULAR 6 AY ÖNCESİNE KADAR YAPILABİLECEK
 
Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak.
 
Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.
 
Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.
 

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