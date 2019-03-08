AB Bilim Karavanı Antalya'da

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu, Almanya Büyükelçiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 4- 8 Mart tarihleri arasında 'AB Bilim Karavanı Şehrimde' etkinliği düzenlendi

AB Bilim Karavanı Antalya'da
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9 metrelik bir karavan içinde 600'ün üzerinde öğrenciye ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmaları imkanı sunan etkinliğin ilk günü ATSO'da gerçekleştirildi. ATSO'da bulunan bilim karavan, Barbaros Ortaokulu'ndan gelen öğrencilere ev sahipliği yaptı. Öğrencilere atölye çalışmalarının yanında AB Bilgi Merkezi Koordinatörü tarafından Avrupa Birliği sunumu ile AR-GE ve Girişimcilik Müdürlüğü tarafından ATSO İnovasyon Merkezi 'INOVATSO' tanıtımı yapıldı. Karavan ATSO'nun ardından Kepez İlçesi Mobil Ortaokulu, Döşemealtı İlçesi Toki Ortaokulu, Konyaaltı İlçesi Leyla Kahraman-Sevim Erten Ortaokulu ve Aksu İlçesi Cihadiye Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. 'AB Bilim Karavanı Yollarda' projesinin bir parçası olan etkinlik 2019 yılının Ocak ayından itibaren 20 AB Bilgi Merkezi'nin yer aldığı illerde uygulanmaya başladı. Avrupa Birliği inovasyon politikaları ile örtüşen hayal et, tasarla, üret yaklaşımı ile çocuklara kendin yap kültürünü kazandırmayı hedefleyen Bilim Karavanı, 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat ederek 12 binden fazla ortaokul öğrencisine ulaşacak.

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