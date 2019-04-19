AA’nın denetimi bugünden itibaren Cumhurbaşkanlığınca yürütülecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan İletişim Başkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, AA ile yapılacak sözleşmede, AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenecek.

Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahip hale gelirken, bu denetime ilişkin usul ve esasları da belirleyecek. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da tanımlanacak.

Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görevlerini düzenleyen maddeye “kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek” bendi de eklendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu’nun denetimi de buluyor. TRT de İletişim Başkanlığının ilgili kurumu olarak faaliyet gösteriyor.