Aamir Khan Kim Milyoner İster'e katıldı! İşte ödülün gideceği adres

HİNDİSTAN'IN dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristi Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.
ÖDÜLÜ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLADI
Ailesi burada olmadığı için ünlü isme Türkiye'den 3 hayranı eşlik etti. Yarışmanın ünlü sunucusu Murat Yıldırım, "Aamir buraya arabasını yenilemek için gelmiş." diyerek espri yaptı. Espriyi gülerek karşılayan Khan, yarışmadan elde ettiği geliri Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.
"GÖSTERİLEN SEVGİDEN ÇOK ETKİLENDİM"
Murat Yıldırım, Aamir Khan'a Türkiye'deki izlenimlerini de sordu. Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini belirten Khan soruya "Herkes sıcak kanlı ve sevgi doluydu. Gösterdikleri sevgiden çok etkilendim. Aslında neyle karşılanacağımı bilmiyordum" şeklinde cevap verdi.
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