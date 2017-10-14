Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Hangi ayda, hangi balığı tüketmeli
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tuvalette sakın telefon kullanmayın
Tırnaklar neden sararır?
Tırnaklar neden sararır?
banner468

Aamir Khan Kim Milyoner İster'e katıldı! İşte ödülün gideceği adres

Dünyaca ünlü Hindistanlı oyuncu ve Yönetmen Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Khan, kazanacağı ödülü Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi

Aamir Khan Kim Milyoner İster'e katıldı! İşte ödülün gideceği adres

Dünyaca ünlü Hindistanlı oyuncu ve Yönetmen Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Khan, kazanacağı ödülü Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi

14 Ekim 2017 Cumartesi 23:10
Aamir Khan Kim Milyoner İster'e katıldı! İşte ödülün gideceği adres
banner404

HİNDİSTAN'IN dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve senaristi  Aamir Khan, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

ÖDÜLÜ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLADI

Ailesi burada olmadığı için ünlü isme  Türkiye'den 3 hayranı eşlik etti. Yarışmanın ünlü sunucusu  Murat Yıldırım, "Aamir buraya arabasını yenilemek için gelmiş." diyerek espri yaptı. Espriyi gülerek karşılayan Khan, yarışmadan elde ettiği geliri Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

"GÖSTERİLEN SEVGİDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Murat Yıldırım,  Aamir Khan'a  Türkiye'deki izlenimlerini de sordu.  Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini belirten Khan soruya "Herkes sıcak kanlı ve sevgi doluydu. Gösterdikleri sevgiden çok etkilendim. Aslında neyle karşılanacağımı bilmiyordum" şeklinde cevap verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiMurat YıldırımAamir KhanHindistanYönetmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları
THY uçağı rahatsızlanan yolcu için 7 saat tur attı
THY uçağı rahatsızlanan yolcu için 7 saat tur attı
Kadir Topbaş apar topar Bodrum’a gitti, ama eve giremedi
Kadir Topbaş apar topar Bodrum’a gitti, ama eve giremedi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim