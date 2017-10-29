A Haber, hayvan terbiyecisini Putin'in danışmanı sanıp röportaj yaptı

A HABER, Rus 'hayvan terbiyecisi' Edgard Zapashny (Edgard Zapaşnim) ile Putin'in Özel Danışmanı olduğunu söyleyerek röportaj yaptı. Oysa Zapashny, aslında bir oyuncu ve sirklerde gösteri düzenliyor.

Time Türk'te yer alan habere göre, A Haber "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu" diyerek bir röportaj yayınladı. Rus "hayvan terbiyecisi" Edgard Zapashny (Edgard Zapaşnim) ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Danışmanı olduğunu söyleyerek röportaj yapan kanal, Zapashny'e Türkiye-Rusya ilişkilerini, iki ülke arasındaki staratejik işbirliğini, S-400 anlaşmasını ve ABD'nin bu konudaki tavrını sordu.

A Haber söz konusu söyleşiyi şu ifadelerle duyurdu:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel danışmanı A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. '15 Temmuz'da eminim ABD parmağı vardır' diyen Edgard Zapaşnim A Haber'e özel röportaj verdi. İşte o çok özel röportaj...."

EDGARD ZAPASHNY KİMDİR

Yalta'da 11 Haziran 1976 doğan Edgard Zapashny, Rusya'da hayvan terbiyecisi olarak sirklerde çalışıyor. Halen yoğun katılım yaşanan sirk gösterileri sebebiyle halkın sevdiği isimlerden biri olan Zapashny'ı geniş kitlelere tanıtan ise "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına aktılması oldu. Zapashny, iki kere katıldığı programda ilkinde 200 bin ikincisinde 100 bin ruble kazanmıştı. Halen sirk gösterilerine katılan ünlü oyuncu, gösterilerinin çoğusunu kardeşi Askold Zapashny ile gerçekleştiriyor.



PUTİN İLE FOTOĞRAFI

Rusya Federasyonu'nda 'halkın sanatçısı' olarak adlandırılan Rus "hayvan terbiyecisi" Edgard Zapashny, 21 Mayıs 2017'de ödül töreni kapsamında Kremlin Sarayı'nın Catherine salonunda Başkan Vladimir Putin'in elinden ödül alıyor: